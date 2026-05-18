Shai Gilgeous-Alexander NBA'da üst üste ikinci kez MVP oldu

Oklahoma City Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander, üst üste ikinci kez NBA Most Valuable Player (MVP) ödülünün sahibi oldu.

Yıldız guardın 2025-26 sezonunun MVP'si seçildiği pazar günü resmen açıklandı. Ödül, Detroit Pistons ile Cleveland Cavaliers arasında oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin yedinci maçı öncesinde yayınlanan Prime Video programında, ödülü kazanan tek diğer Kanadalı oyuncu olan Steve Nash tarafından duyuruldu.

Gilgeous-Alexander böylece kariyerinde üst üste ikinci MVP ödülünü kazanmış oldu. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon da ödülün sahibi olmuş, ardından Thunder'ı Oklahoma City'ye taşındıktan sonraki ilk NBA şampiyonluğuna taşımıştı. NBA tarihinde arka arkaya MVP kazanan 14. oyuncu olmayı başaran Gilgeous-Alexander, lig tarihindeki elit isimler arasına adını yazdırdı.

MVP yarışında Gilgeous-Alexander'ın rakipleri Nikola Jokic ile Victor Wembanyama oldu. Böylece Jokic ile Gilgeous-Alexander üst üste üçüncü sezonda da finalistler arasında yer aldı. Jokic'in finalist serisi ise 2020-21 sezonunda kazandığı ilk MVP ödülüne kadar uzanıyor. Sırp yıldız kariyerinde toplam üç MVP ödülü kazanmış durumda.

2025-26 normal sezonunda maç başına 31.1 sayı ortalaması yakalayan Gilgeous-Alexander, sayı krallığında yalnızca Luka Doncic'in gerisinde kaldı. Lakers yıldızı Doncic sezonu 33.5 sayı ortalamasıyla tamamlayarak ligin en skorer oyuncusu olmuştu.

Kanadalı yıldızın kazandığı ikinci MVP ödülü ayrıca NBA'de uluslararası oyuncuların bireysel dominasyonunu da sürdürdü. Lig tarihinde Amerikalı doğumlu bir oyuncunun MVP ödülünü son kazandığı sezon, James Harden'ın ödüle uzandığı 2018 yılı olmuştu. Gilgeous-Alexander, o tarihten bu yana ödülü üst üste kazanan üçüncü oyuncu oldu. Daha önce aynı başarıyı Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic elde etmişti.