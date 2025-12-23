İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8337
  • EURO
    50,6835
  • ALTIN
    6174.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shai Gilgeous-Alexander tarihe geçti! Thunder galip
Spor

Shai Gilgeous-Alexander tarihe geçti! Thunder galip

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 119-103 yendi.

AA23 Aralık 2025 Salı 11:02 - Güncelleme:
Shai Gilgeous-Alexander tarihe geçti! Thunder galip
ABONE OL

Paycom Center'da Grizzlies'i ağırlayan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçı kazanarak sezonun 26. galibiyetini aldı.

Gilgeous-Alexander, üst üste 100 maçta 20 ve üstü sayı kaydederek NBA'de Wilt Chamberlain'den sonra bunu başaran ikinci isim oldu.

Thunder'da Jalen Williams 24 ve Ajay Mitchell, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Cedric Coward ve Kentavious Caldwell-Pope, 16'şar sayı attı.

KNUEPPEL, 100 ÜÇ SAYI İSABETİNE EN HIZLI ULAŞAN İSİM OLDU

Charlotte Hornets'ın çaylak oyuncusu Kon Knueppel, Rocket Arena'da Cleveland Cavaliers'a 139-132 yenildikleri maçta NBA tarihine geçti.

Maçta üç sayı çizgisinin gerisinden 9'da 5 isabetle oynayan Knueppel, karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı. NBA tarihinde "üç sayılık atışlarda 100 isabete en hızlı ulaşan isim" ünvanını ele geçiren çaylak oyuncu, bunu 29 maçta başardı ve Lauri Markkanen'i (41 maç) geride bıraktı.

Bu sezon 20. mağlubiyetini yaşayan Hornets'ta LaMelo Ball 23 ve Brandon Miller, 20 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 30, De'Andre Hunter ve Darius Garland, 27'şer sayıyla sezonun 16. galibiyetine katkı sağladı.

  • Shai Gilgeous-Alexander
  • Memphis Grizzlies

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.