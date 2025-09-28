İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shakhtar Donetsk 4 golle kazandı! Haftalar sonra lider oldular
Spor

Shakhtar Donetsk 4 golle kazandı! Haftalar sonra lider oldular

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'e konuk oldu. Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı Donetsk ekibi 4-0 kazandı. Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde 35 hafta sonra yeniden Ukrayna Ligi'nin zirvesine çıktı.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 20:42 - Güncelleme:
Shakhtar Donetsk 4 golle kazandı! Haftalar sonra lider oldular
ABONE OL

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'e konuk oldu.

Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı Donetsk ekibi 4-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque attı.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde 35 hafta sonra yeniden Ukrayna Ligi'nin zirvesine çıktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Turuncu-siyahlılar, ligde liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ise 3 puanla son sırada kaldı.

Shakhtar Donetsk gelecek hafta LNZ Cherkasy'i evinde ağırlarken, Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.