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Spor

Shakhtar Donetsk, adım adım şampiyonluğa yürüyor! Maç sonucu: Shakhtar Donetsk 3-1 Dinamo Kiev

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan ve koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası Ukrayna'da oynanan ilk maçı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 3-1 yenerek kazandı.

31 Mayıs 2020 Pazar 19:32 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 19:32
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Ukrayna Premier Lig Şampiyonluk Grubu'nda 24. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 39. ve 67. dakikalarda Marlos ve 74. dakikada Marcos Antonio kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golünü ise 38. dakikada Vitaliy Buyalskiy attı.

Ligde 1 maç aradan sonra galibiyet alan Shakhtar Donetsk, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın rakibi Zorya ile arasındaki puan farkını 16'ya yükseltere 1. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan Dinamo Kiev ise 46 puanla 4. sırada yer aldı.

Shakhtar Donetsk, gelecek hafta Desna ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev ise Oleksandriya takımıyla mücadele edecek.

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