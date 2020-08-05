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Spor

Shakhtar Donetsk adını çeyrek finale yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Shakhtar Donetsk evinde Wolfsburg'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan Shakhtar, rövanşı da 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:59 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:59
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg, Olympiyskiy Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadeleden ev sahibi Shakhtar3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Pandemi sürecinden önce Almanya'da oynanan ilk maçı da 2-1 kazanan Ukrayna temsilcisi adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 89 ve 90+2'de Junior Moraes ile 90'da Solomon kaydetti.

Shakhtar'da Kocholava 67'de, Wolfsburg'da ise Brooks 70'te kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Shakhtar Donetsk çeyrek finalde Frankfurt-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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