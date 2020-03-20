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Spor

Shakhtar Donetsk Başkanı Ukrayna hükümetine 9.6 milyon euro bağışladı!

Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmetov, Ukrayna hükümetine koronavirüs teşhis ve tedavi çalışmalarında kullanılması için 9.6 milyon euro bağışladığını açıkladı.

20 Mart 2020 Cuma 00:55 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 00:55
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Ukrayna'nın dev kulübü Shakhtar Donetsk'in milyarder başkanı Rinat Akhmetov, koronavirüs teşhis ve tedavileri için 9.6 milyon euro bağış yaptığını açıkladı.

Akhmetov yaptığı açıklamada dünya çapındaki bu salgına karşı Ukrayna'ya yardımcı olmak istediğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ülkede salgını önlemek için her şeyi yapacağız. Ülkemiz karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla başa çıkacaktır" sözlerini kullandı.

Akhmetov cömert bağışın yanı sıra 300.000 koronavirüs testi ile birlikte 200 havalandırma cihazı ve ekipmanları konusunda da daha önce bağış yapmıştı.

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