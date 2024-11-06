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Spor

Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde İsviçre ekibi Young Boys'u konuk eden Shakhtar Donetsk, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

6 Kasım 2024 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı
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Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Shakhtar Donetsk, Young Boys'u konuk etti.

Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Oleksandr Zubkov ve 41. dakikada Heorhiy Sudakov'dan geldi. Young Boys'un tek golünü ise 27. dakikada Kastriot Imeri kaydetti.

SHAKHTAR'DAN İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında ilk galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 4 puana ulaştı. 4 maçın tamamını kaybeden Young Boys'un ise puanı bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk, PSV'ye konuk olacak. Young Boys ise Atalanta'yı ağırlayacak.

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