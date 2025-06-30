İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7681
  • EURO
    46,6474
  • ALTIN
    4191.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shakhtar Donetsk efsanesinde Arda Turan'a övgü! ''Takıma hırs ve özgüven aşılıyor''
Spor

Shakhtar Donetsk efsanesinde Arda Turan'a övgü! ''Takıma hırs ve özgüven aşılıyor''

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen başarılı teknik direktör Arda Turan için kulübün efsane kalecisi Andriy Pyatov övgü dolu sözler kullandı. Arda Turan'ın takıma hırs ve özgüven aşıladığı dile getiren Andriy Pyatov 'Turan'ın oyunculara sahada kendi bölgeleri için savaşmaları gerektiğini anlatmak gibi net bir hedefi var.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM30 Haziran 2025 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Shakhtar Donetsk efsanesinde Arda Turan'a övgü! ''Takıma hırs ve özgüven aşılıyor''
ABONE OL

Shakhtar Donetsk'in efsane kalecisi Andriy Pyatov, takımın yeni teknik direktörü Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.

Şu anda kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Pyatov, "Bu teknik kadroya katılmak çok kolay oldu. Bana saygı duyuyorlar, ben de herkese saygı duyuyorum. En önemlisi de ortak bir fikirde buluşmamız. Teknik ekip olarak aynı futbol anlayışına sahibiz" dedi.

"ARDA TURAN MESAJI VERİYOR"

Pyatov, Arda Turan'ın oyunculara aktarmaya çalıştığı temel mesajın hırs ve özgüven olduğunu vurguladı: "Turan'ın oyunculara sahada kendi bölgeleri için savaşmaları gerektiğini anlatmak gibi net bir hedefi var. Futbol sadece yetenek değil; güç, istek ve mücadele de gerekiyor. Bu mesajı net bir şekilde veriyor."

"BU ANLAYIŞI BİLİYOR"

Tecrübeli antrenör, Shakhtar'ın genlerinde zaferin olduğunu belirterek, "Shakhtar bir zafer makinesidir. Üçüncülük bize yetmez. Takım kupalara ve galibiyetlere aç olmalı. Arda Hoca da bu anlayışı çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Mayıs ayında Shakhtar ile iki sezonluk sözleşme imzalamıştı. Ukrayna ekibi, Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Temmuz'da Ilves karşısında sahne alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.