Shakhtar Donetsk, Rusya 2. Ligi'nde mücadele edecek!

Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, şaşırtıcı bir kararla gelecek sezon Rusya 2. Ligi'nde mücadele etmesi gündeme geldi.

Sport Baza'nın haberine göre teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna kulübünün, lisans ve başvuru işlemlerini tamamlayarak Rusya Futbol Federasyonu'ndan onay aldığı öne sürüldü.

Haberde Shakhtar'ın, Rusya 2. Ligi'nde yer alacağı ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı belirtildi.

Bu haber futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Shakhtar Donetsk'in Rusya Kupası'na katılmayacağı vurgulandı. FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar göz önünde bulundurularak alınan bu karar doğrultusunda Shakhtar, Avrupa futbol organizasyonlarından men edilmemek adına Rusya Kupası'nda yer almayacak.

Shakhtar Donetsk'in bu adımı, hem spor dünyasında hem de siyasi düzlemde tartışma oluşturması beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.