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Spor

Shakhtar Donetsk, Ryan Roberto'da mutlu sona ulaştı

Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Ryan Roberto'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
Shakhtar Donetsk, Ryan Roberto'da mutlu sona ulaştı
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Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, transferlerine devam ediyor.

YENİ TRANSFER HAZIRLIĞI

Ukrayna temsilcisi, Oleksandr Karavayev transferinin ardından Flamengo'dan Ryan Roberto'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu için Flamengo ile anlaşma sağladı.

9 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Shakhtar Donetsk, Ryan Roberto transferi için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ryan Roberto transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Flamengo'nun U20 takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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