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Spor

Shakhtar Donetsk, umutlarını son maça taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Shakhtar Donetsk, Brest'i 2-0'lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. galibiyetini aldı ve umutlarını son maça taşıdı.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Shakhtar Donetsk, umutlarını son maça taşıdı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Shakhtar Donetsk ile Brest karşı karşıya geldi.

Arena AufSchalke'de oynanan maçta Shakhtar Donetsk, Brest'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Shakhtar'ın gollerini, 18. dakikada Kevin Santos ve 37. dakikada penaltıdan Georgiy Sudakov kaydetti.

Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncu Oleksandr Zubkov, oyuna sonradan dahil oldu ve bir gol attı fakat gol sayılmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. galibiyetini alan Shakhtar, 7 puanla umutlarını son maça taşıdı.

Brest ise 13 puanla 11. sırada kaldı.

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