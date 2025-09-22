İSTANBUL °C / °C
Spor

Shakhtar Donetsk'e tek gol yetti

22 Eylül 2025 Pazartesi 20:46
Shakhtar Donetsk'e tek gol yetti
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı konuk etti.

Arenan Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.

Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk, 7 puan ile 9. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya, Obolon'u konuk edecek.

