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Spor

Shakhtar Donetsk'te Roberto De Zerbi dönemi sona erdi

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Roberto De Zerbi ile yolların ayrıldığı açıklandı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
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Shakhtar Donetsk, teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla karşılıklı anlaşarak bu kararın alındığı ve teknik ekibin de takımdan ayrılacağı duyuruldu.

30 MAÇTA GÖREV ALDI

Mayıs 2021'de Shakhtar Donetsk'in başına geçen Roberto De Zerbi, kulüp tarihinin 34. teknik direkktörü olurken, Ukrayna ekibinin başında 20 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik işle 2.17 puan ortalaması tutturmuştu.

VEDA ETMİŞTİ

İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz Mayıs ayında Ukrayna'daki futbol liglerinin durdurulmasının ardından 'Barış Turu' kapsamında Hajduk ile oynadıkları maçın ardından takımda kalmak istediğini ancak liglerin başlayıp başlamayacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle endişeleri olduğunu dile getirmişti.

GALATASARAY İLE İSMİ ANILDI

Roberto De Zerbi'nin ismi, Okan Buruk ile anlaşılmasından önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ve ismi sık sık Sarı-Kırmızılı ekiple anılmıştı.

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