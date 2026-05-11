  Shakhtar'ın yıldızı Süper Lig'e! Galatasaray'da hedef Kaua Elias
Gelecek sezon için golcü arayışlarına başlayan Galatasaray dümeni Ukrayna'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk forması giyen 20 yaşındaki genç Brezilyalı yıldız Kaua Elias'ı gündemine aldı. Shakhtar'ın genç golcü için 35 milyon euro talep ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 2026-2027 sezonunun transfer mesaisi hızlıca başladı. Forvet transferi planlayan sarı-kırmızılıların gündemine, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ın Brezilyalı golcüsü Kaua Elias girdi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Shakhtar'dan Kaua Elias'ın peşine düştü. Arda Turan ile şampiyonluğu garantileyen Shakhtar'ın 20 yaşındaki forvetle yollarını ayırabileceği vurgulandı.

TALEP 35 MİLYON EURO

Flamengo'nun Kaua Elias için ara transfer döneminde yaptığı 22 milyon euroluk teklifin reddedildiği hatırlatıldı. Shakhtar'ın genç golcü için 35 milyon euro talep ettiği vurgulandı.

Shahktar, Kaua Elias'ı 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fluminense'den 17 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ukrayna ekibiyle 3.5 yıl daha sözleşmesi olan Kaua Elias, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 2105 dakika sahada kaldı ve 11 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.

