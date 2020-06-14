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Spor

Shane Larkin, NBA'e mesaj yolladı

Türkiye vatandaşlığına geçen Anadolu Efes oyuncu Shane Larkin, NBA iddialarına cevap verdi.

14 Haziran 2020 Pazar 19:10 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 19:10
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Shane Larkin, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti.

ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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