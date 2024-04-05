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Spor

Shane Larkin: Nigel bana o rekoru kırmam için büyük bir motivasyon sağladı

Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, 82-80 kazanılan Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5 Nisan 2024 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Shane Larkin: Nigel bana o rekoru kırmam için büyük bir motivasyon sağladı
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Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, 82-80 kazanılan Fenerbahçe Beko maçı sonunda konuştu.

Shane Larkin, Nigel Hayes-Davis'in sayı rekoru hakkında konuşarak, "Bu kadar sayı atmanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Fenerbahçe Beko'nun harika bir takımı ve iyi bir koçu var. 50 sayıyı bulmak gerçekten zor. Nigel bana o rekoru kırmam için büyük bir motivasyon sağladı." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Takımımla gurur duyuyorum. Birkaç ay önce birçok kişi bizim üzerimizi çizmişti, sezonumuzu bitirmişlerdi. Ama biz, birbirimize inanmaya devam ettik ve bugünkü benzeri karşılaşmalarda karakterimizi gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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