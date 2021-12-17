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Spor

Shane Larkin: Savunmada sert oynadık

Shane Larkin, Anadolu Efes'in deplasmanda Maccabi'yi mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

17 Aralık 2021 Cuma 08:12 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 08:12
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Anadolu Efes'in yıldızlarından Shane Larkin, Maccabi maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Larkin maç sonu açıklamasında sert savunmanın galibiyette belirleyici olduğunu belirterek, "Bizim için büyük bir maçtı. Maccabi ile aynı galibiyet sayısına sahiptik. Savunmada sert oynadık. Hücumda şutları soktuk ve kazandık." diye konuştu.

Maçın oynandığı atmosferden etkilendiğini söyleyen Larkin, "İki takım da İstanbul'dan geldi. Biz daha iyi bir gece geçirdik. Atmosfer harikaydı. Bu galibiyet için mutluyum." açıklamasını yaptı.

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