Shane Larkin ve Scottie Wilbekin devşirme oyuncu statüsünü kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun milli takım kampına katılmadıkları gerekçesiyle ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin, TBF Talimatı'na göre "devşirme oyuncu" statüsünü kaybetti.

Yönergenin ilgili maddesi şöyle:

"10.8. Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazanan basketbolcular; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybederler."

Bilindiği gibi TBF Disiplin Kurulu, Milli Takım'a gelmedikleri gerekçesiyle Larkin ve Wilbekin'e 5'er maç men cezası vermişti. Bu durumda iki oyuncu da "ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu" statüsünü kaybetmiş oldu. Larkin ve Wilbekin, Tahkim'e yapacakları itirazdan sonuç alamazlarsa Türkiye Ligi'nde ancak yabancı statüsünde oynayabilecek.