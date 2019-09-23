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Shane Larkin'den A Milli Takım'a yeşil ışık

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynama adına açıklamalarda bulundu.

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Anadolu Efes, yeni sezon öncesi medya günü düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda konuşan Shane Larkin, Milli Takım adına önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan ABD'li guard, Türk Milli Takımı’nda oynama fikrine açık olduğunu söyledi.

"Eğer teklif gelirse, bu müthiş olur. Bir yıldır burada oynuyorum ve buradaki seyircilere büyük saygı duyuyorum.  Türkiye’de oynayıp şampiyon olurken burasının benim için bir ev olduğunu hissettim. Tüm kariyerimde üst üste iki sezon oynayacağım tek yer burası. Bu da Türkiye’de olmaktan ne kadar mutlu olduğumu, burada bana ne kadar saygı duyulduğunu gösteriyor. Taraftarı seviyorum, burayı seviyorum. Böyle bir ülke için oynamak müthiş olur. Bu harika bir fırsat ve tecrübe. Şu anda resmi bir teklif yok ama bu kesinlikle ilgilendiğim bir konu. Bence forma üzerimde güzel durdu. Bekleyip, göreceğiz."

Daha önce de Hırvatistan basınına benzer açıklamalar yapan 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Anadolu Efes ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğun yanısıra bir de Euroleague ikinciliği yaşadı.

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