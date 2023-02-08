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  • Shane Larkin'den depremzedelere yardım: Üstesinden gelebileceğimize inanıyorum
Spor

Shane Larkin'den depremzedelere yardım: Üstesinden gelebileceğimize inanıyorum

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin, 'Shane Larkin Vakfına yapılacak bağışların tamamı, o bölgede iletişimde olduğumuz ve depremzedeler için çalışan resmi kurumlara koordineli bir şekilde aktarılacaktır.' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
Shane Larkin'den depremzedelere yardım: Üstesinden gelebileceğimize inanıyorum
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Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, ismini taşıyan vakfa yapılacak tüm bağışların, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için kullanılacağını bildirdi.

ABD asıllı milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki birçok insan, olumsuz koşullarda çok zor günler geçiriyor. Bu tarz durumlarda yapabileceğimiz en iyi şeyin birlik olmak olduğuna inanıyorum. Birçoğumuz fiziksel olarak orada bulunmak istesek de maalesef bulunamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Larkin, açıklamasında şunları kaydetti:

Böyle bir durumda şunu açıklamak isterim ki Shane Larkin Vakfına yapılacak bağışların tamamı, o bölgede iletişimde olduğumuz ve depremzedeler için çalışan resmi kurumlara koordineli bir şekilde aktarılacaktır. Bu çok büyük bir trajedi fakat birlik içinde, güçlü ve dirayetli olursak bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Lütfen bu trajediden etkilenen insanlarımız için dualarınızı eksik etmeyin.

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