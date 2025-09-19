İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Shane Larkin'den samimi açıklamalar! ''Türkiye benim ikinci yuvam''

Anadolu Efes ve milli takımın yıldızı Shane Larkin, Türkiye ile kurduğu özel bağı anlattı. Ay-yıldızlı formayı giymenin ve burada yaşamın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Larkin, 'Türkiye kalbimi ve zihnimi fethetti, benim için ikinci bir yuva oldu' dedi.

Akşam19 Eylül 2025 Cuma 08:29 - Güncelleme:
Shane Larkin'den samimi açıklamalar! ''Türkiye benim ikinci yuvam''
Anadolu Efes ve Milli Takımımızın yıldızı Shane Larkin, Ay-Yıldızlı formayı giymenin ve Türkiye'de yaşamanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Hoopshype.com'a konuşan Larkin'in Türkiye için yaptığı açıklamalar şöyle: "Türkiye benim için her şey demek. Kariyerimin ilk 5 yılında çok gezdim. Türkiye'ye gidip biraz başarı elde etmeye başladığımda, yeniden başka yere gitme fırsatım oldu. Ama kendimi bulmak ve rahat hissettiğim insanlarla birlikte büyümek istiyordum. Ve tabii ki Türkiye'de kalma kararı aldım.

DUYGUSAL BAĞIM ÇOK GÜÇLÜ

Şimdi 7-8 yıl sonra burada oturup Milli Takım için oynayıp Türkiye'yi temsil edebilmek her şey demek. Çünkü bana verdikleri destek ve beni kendilerinden biri gibi kabul etmeleri, birçok yönden beni zenginleştirdi. Hayatım basketbol sahasından ibaret değil. Türkiye ile kurduğum duygusal bağlar çok güçlü. Gerçekten kalbimin derinliklerinden, orasının benim için bir yuva olduğunu hissediyorum. Yazın, belki iki haftalığına Amerika'ya dönüyorum, sonra Türkiye'ye dönüyorum ve yazın büyük bir bölümünde Türkiye ve Avrupa'yı dolaşıyorum.

2 HAFTA ANCAK KALABİLİYORUM

Biliyorsunuz, mekanlarım, arkadaşlarım, restoranlarım var. Türkiye'deki ortam bana o kadar rahat geliyor ki, yazın memleketimdeki ailemi görmeye gidiyorum ve yaklaşık iki hafta sonra 'Evet, Türkiye'ye döneceğim' diyorum. Yaşamadan bilemezsiniz. Bence birçok insan bu tür değişiklikler yapmaktan çekiniyor çünkü neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Ama bence açık fikirliyseniz ve açık bir kalple girerseniz, neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Türkiye kalbimi ve zihnimi fethetti. Ve biliyorsunuz, gerçekten de benim için ikinci bir yuva oldu."

