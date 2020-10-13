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Spor

Shane Larkin'in dönüş tarihi belli oldu

Anadolu Efes'in milli yıldızı Shane Larkin'in sahalara dönüş tarihini kulübün genel menajeri Alper Yılmaz açıkladı. Yılmaz, Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında sahada olacağını belirtti.

13 Ekim 2020 Salı 00:20 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 00:22
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Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, beIN SPORTS'un konuğu oldu. Alper Yılmaz, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes olarak zorlu dönemde sponsorlarının desteğini kaybetmemenin kaybetmediklerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Alper Yılmaz, Euroleague'de finale çıkarak neler yapabileceklerini gösterdiklerini ve yeni sezona 'tamamlanmamış bir hikayemiz var' mottosuyla başladıklarını söyledi.

"OLYMPİAKOS MAÇINDA SAHADA OLACAK"

Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'ten kalmaktan mutlu olduklarını ve sakatlığı bulunan Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında sahada olacağını söyledi.

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