Shane Larkin'in milli heyecanı

23 Ekim 2020 Cuma 19:47 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:51

ABD'de Miami Türk Konsolosluğuna giden Anadolu Efesli Shane Larkin, Başkonsolos Burç Ceylan'ı ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. 26-29 Kasım'da ülkemizde gerçekleşecek FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ve Hollanda ile oynanacak karşılaşmalar için heyecanını belirten Larkin, konsolosluk yetkililerine ay yıldızlı formayı giyme sürecindeki yardımları için teşekkür etti.

"MİLLİ FORMA İÇİN HEYECANLIYIM"



Sakatlıktan çıkmasının ardından milli formayı giymek için heyecanlı olduğunu kaydeden Shane Larkin, yaptığı paylaşımda konsoloslukta kendisine gösterilen yakın ilgi için teşekkür etti.



Shane Larkin'in paylaşımı: