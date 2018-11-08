Shanghai SIPG ile şampiyon olan Vitor Pereira, bu yıl Çin ekibinden 7 milyon euro kazandı
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira Çin Ligi ekipleriden Shanghai SIPG ile bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Çin Kulübü'nden yıllık 6 milyon Euro kazanan Portekizli teknik adam şampiyonluk primi olarak da 1 milyon Euro'yu (Toplam 42 milyon TL) cebine koydu.
2015-2016 Sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de ikincilik yaşayan ve bir sonraki sezonda Monaco'ya Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra yollar ayrılan Vitor Pereira kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.
Bu sezon Hulk ve Oscar gibi önemli yıldızların formasını giydiği Shanghai SIPG takımını çalıştıran Portekizli teknik adam ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.
7 milyon Euro (42 milyon TL) kazandı
Porto ve Olympiakos'tan sonra Çin'de de şampiyonluk yaşana Vitor Pereira'nın yıllık 6 milyon Euro kazandığı ve şampiyonluk primi olarak 1 milyon Euro'yu cebine koyacağı öğrenildi.
Türkiye'den olaylı şekilde gönderilen Pereira'nın Fenerbahçe'den FIFA yoluyla bu sezon 1.9 milyon Euro alacağı ise gündeme gelmişti.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.