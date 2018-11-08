Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Shanghai SIPG ile şampiyon olan Vitor Pereira, bu yıl Çin ekibinden 7 milyon euro kazandı

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira Çin Ligi ekipleriden Shanghai SIPG ile bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Çin Kulübü'nden yıllık 6 milyon Euro kazanan Portekizli teknik adam şampiyonluk primi olarak da 1 milyon Euro'yu (Toplam 42 milyon TL) cebine koydu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2015-2016 Sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de ikincilik yaşayan ve bir sonraki sezonda Monaco'ya Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra yollar ayrılan Vitor Pereira kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.

Bu sezon Hulk ve Oscar gibi önemli yıldızların formasını giydiği Shanghai SIPG takımını çalıştıran Portekizli teknik adam ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

7 milyon Euro (42 milyon TL) kazandı

Porto ve Olympiakos'tan sonra Çin'de de şampiyonluk yaşana Vitor Pereira'nın yıllık 6 milyon Euro kazandığı ve şampiyonluk primi olarak 1 milyon Euro'yu cebine koyacağı öğrenildi.

Türkiye'den olaylı şekilde gönderilen Pereira'nın Fenerbahçe'den FIFA yoluyla bu sezon 1.9 milyon Euro alacağı ise gündeme gelmişti.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA