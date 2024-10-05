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Spor

Shaquielle McKissic: Fenerbahçe'yi şikayet edeceğim

Olympiakos'un Birleşik Amerikalı oyuncusu Shaq McKissic, Fenerbahçe'yi EuroLeague'e şikayet edeceğini söyledi.

5 Ekim 2024 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Shaquielle McKissic: Fenerbahçe'yi şikayet edeceğim
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Fenerbahçe'nin THY EuroLeague 1. haftada karşılaştığı ve mağlup ettiği Olympiakos'un Birleşik Amerikalı yıldızı Shaquielle McKissic, sarı lacivertli tribünlerle arasındaki gerginliği anlattı.

McKissic, maç sırasında dördüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala skor 66-65 Fenerbahçe lehineyken gösterdiği tepki nedeniyle teknik faul aldı. Hakemler daha sonra taraftarın salondan çıkarılması için güvenliğe işaret etti. Kendini açıklama çabalarına rağmen taraftar dışarı çıkarıldı ve çıkarken Fenerbahçe tribünlerinden alkış aldı.

"IRKÇI DEĞİLDİ AMA HOŞ DEĞİLDİ"

Maçta sonra Novasports'a konuşan McKissic, "Taraftarların oyuncuları herhangi bir şekilde tahrik etmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kural kitabına bakmam gerekebilir. Bir taraftar bana seslendi. 6 yıldır EuroLeague'de oynuyorum ve daha önce biri bana bu şekilde seslenmemişti. Irkçı bir şey değildi ama hiç hoş değildi. Altı yıldır Panathinaikos'a karşı oynuyorum, hiç böyle bir sataşmaya maruz kalmamıştım." açıklamasını yaptı.

"KALP ATIŞ HIZIM DAKİKADA 168"

34 yaşındaki oyuncu, EuroLeague yönetimine şikayette bulunacağını belirterek, "Hiçbir taraftar, bir oyuncuya bu kadar kaba bir dille hitap edemez. Benim kalp atışım dakikada 168 ve siz benden böyle davranmamı bekliyorsunuz. Bana bir kez bir şey söylediğinizde sorun yok ama 2-3-4 kez söyleyemezsiniz. Hakem de ona hiçbir şey söylemiyor. Bir oyuncuya bu şekilde seslenin ve sonra diğer takım serbest atış kazansın. Bu gülünç, dürüst olmak gerekirse çok saçma." sözleriyle konuşmasını kapattı.

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