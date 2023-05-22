Shaquille O'Neal: 2011 yılında sakatlanmasaydım Wade ve LeBron'u domine ederdim

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, 2011 yılında kadrosunda bulunduğu Boston Celtics ile o dönemde konferans finallerine yükselmiş olsaydı, rakip Miami Heat'teki yıldız oyuncular LeBron James ve Dwyane Wade'i "fena hirpalamış olacağını" iddia etti.

Bu sezon Doğu Konferansı Finallerindeki Heat-Celtics eşleşmesi üzerine konuşan Shaq, bu iki takımın 2011 NBA playofflarında karşılaşmış olması durumunda, James ve Wade'i domine edebileceğini söyledi:

"Her zaman söylerim, eğer sakatlanmamış olsaydım, bence o sene en azından Finallere kalabilirdik. Keşke Danny (Ainge) o yıl Perk'ü (Kendrick Perkins) takas etmeseydi, çünkü tüm yıl boyunca 1 numara falandık. O zamanlar bir rol adamıydım sadece, ama eğer finallere yükselebilseydik, LeBron ve D-Wade'i playofflarda fena hirpalardım. Ciddiyim, yapardım. Bu benim rolüm olurdu. Mesela, çembere gelir gelmez ikisine de faul yaparak yıpratmak gibi."

O'Neal, kariyerinde Celtics formasıyla çıktığı 37 maçta 9.2 sayı, 4.8 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.