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Spor

Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant'a veda mesajı

Shaquille O'Neal birlikte şampiyonluklar yaşadığı ve kardeşim dediği Kobe'yle ilgili paylaşımlar yaptı.

27.01.2020  09:20 - Güncelleme: 27.01.2020  09:20

Lakers'da Kobe ile birlikte şampiyonluklar yaşayan Shaquille O'Neal, twitter ve Instagram aracılığıyla yaptığı Kobe paylaşımı yaptı.

O'Neill'in sözleri şu şekilde:

"Gigi ve kardeşimi kaybetme trajedisiyle yaşadığım acıyı tarif edecek bir kelime yok. Seni seviyorum ve özleyeceğim. Bryant ailesine başsağlığı dilerim. ÇOK KÖTÜYÜM"

"Bir sporcudan çok daha fazlasıydı. Bir aile insanıydı. En büyük ortak noktamız da buydu. Ailelerimizi seviyoruz. Ne zaman bir araya gelsek çocukları benim çocuklarımmış gibi sarılır ve onları kucaklardım. Bebek Gianna ve en küçük kızım M'Arah aynı gün doğdu. Seni her zaman özleyeceğim kardeşim. Lütfen herkes Bryant için dua etsin."

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