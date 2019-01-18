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Sharapova, son şampiyon Wozniacki'yi geçti

Tek kadınlarda 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-1 yenerek günün sürprizine imza attı.

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi.
 
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.
 
Tek erkeklerde turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
 
Gürcistanlı 19 numaralı seribaşı Nikoloz Basilashvili'yi 3-1 yenen Yunanistanlı 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 18 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-0 mağlup eden Çek Tomas Berdych, dördüncü tura yükselen diğer oyuncular oldu.
 
Sharapova, son şampiyonu eledi
Tek kadınlarda turnuvada 2008 yılında şampiyonluğa ulaşan 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, 2 saat 24 dakika süren karşılaşmanın ardından 3 numaralı seribaşı son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
 
ABD'li 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic'i 7-6'lık setlerin ardından 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.
 
Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan ABD'li Amanda Anisimova, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı.

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