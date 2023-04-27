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Spor

Sheffield United, Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi

İngiiltere Championship ekiplerinden Sheffield United, Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

27 Nisan 2023 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Sheffield United, Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
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Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen, ardından şampiyonluğunu ilan eden Burnley'nin ardından bir takım daha üst lige yükseldi.

Ligin 38. hafta erteleme maçında ikinci sıradaki Sheffield United sahasında West Bromwich Albion ile karşılaştı. Kırmızı beyazlılar 58'de Berge ve 76'da Ahmedhodzic'in golleriyle galip geldi. Sheffield United bu zaferle Burnley'nin ardından Premier Lig'e direkt yükselen ikinci ekip oldu.

"Kılıçlar" olarak anılan ve logolarında iki kılıç bulunduran Sheffield United ligde oynadığı 43 maçta 85 puan topladı.

Premier Lig'e yükselecek son takım play-off yöntemiyle belli olacak. Championship'te normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren kulüpler arasında geçen mücadeleyi kazanan takım Premier Lig'e yükselecek. Şimdiye kadar Luton ve Middlesbroug play-off'ta oynama hakkını elde etti.

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