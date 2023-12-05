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Spor

Sheffield United'da Paul Heckingbottom ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon oldukça kötü bir görüntü çizen Sheffield United'da fatura teknik direktör Paul Heckingbottom'a kesildi. İngiliz ekibi, 14 haftada sadece 5 puan toplayarak ligde son sırada yer alıyor.

AA5 Aralık 2023 Salı 16:16 - Güncelleme:
Sheffield United'da Paul Heckingbottom ile yollar ayrıldı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yanı sıra yardımcıları Stuart McCall ve Mark Hudson'la da yolların ayrıldığı belirtildi.

Ligde 14 hafta sonunda 5 puan toplayan Sheffield United, son sırada yer alıyor.

Daha önce Sheffield United'ın alt yaş gruplarını çalıştıran Heckingbottom, Barnsley, Leeds United ve Hibernian kulüplerinde ise teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

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