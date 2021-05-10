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Spor

Sheffield Unitedlı Oli McBurnie taraftara tekme tokat saldırdı!

İngiltere Premier Lig'de küme düşen Sheffield United'da forvet oyuncusu İskoç yıldız Oli McBurnie, bir taraftarın küme düştükleri için kendisiyle dalga geçmesi üzerine taraftara tekme tokat saldırdı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:07 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:12
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İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United forması giyen İskoç forvet Oli McBurnie'nin sosyal medyada dolaşan saldırı videosu, İngiltere'de gündem oldu.

24 yaşındaki McBurnie'nin Cumartesi günü sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada rakip taraftarın sözlü tacizine uğradığı ve taraftarın bu sezon küme düşmeleri nedeniyle İskoç futbolcu ile dalga geçip bu anları kameraya aldığı bildirildi.

Spor Arena'nın aktardığı habere göre, taraftarın bu sözleri üzerine bir hayli sinirlenen McBurnie, bir anda saldırıya geçti. Taraftarı yere düşürüp tekme ve yumruklarla saldıran 24 yaşındaki forvet, sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu arbede, taraftarın telefonu tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Hastanelik bir durumu olmayan ve sadece yüzünde şişlikler ile kesiklerin olduğu taraftar, çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayarak McBurnie'yi ifşa etti.

Yaşanan bu olayın ardından Sheffield United kulübünden bir yetkili, "Kulüp olarak sosyal medyada dolaşan videodan haberdarız ve şu an konuyu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O VİDEO:

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