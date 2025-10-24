İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9555
  • EURO
    48,8324
  • ALTIN
    5558.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sheffield Wednesday, 12 puan silme cezası aldı
Spor

Sheffield Wednesday, 12 puan silme cezası aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, tasfiye kararının ardından 12 puan silme cezası aldı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Sheffield Wednesday, 12 puan silme cezası aldı
ABONE OL

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, tasfiye kararının ardından 12 puan silme cezası aldı.

İngiliz Futbol Ligi (EFL) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "EFL, Sheffield Wednesday yöneticisi Dejphon Chansiri'nin hem kulübe hem de sahibi olan şirkete yöneticiler atamak için gerekli adımları attığına dair resmi bildirimi aldığını doğruladı. Bu gelişme, tüm kulüpler tarafından kabul edilen yönetmelik gereği otomatik olarak 12 puanın düşürülmesiyle sonuçlanırken, aynı zamanda Sheffield Wednesday'e yeni sahiplik altında başarılı bir satış ve güvenli bir gelecek için işleri ilerletme fırsatı da sunuyor." denildi.

İngiliz medyası, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin kulübe tasfiye dilekçesi vermeye hazırlandığını ortaya çıkarmıştı.

Bu kararla, 24 takımlı Championship'te 6 puanla son sırada yer alan Sheffield Wednesday, eksi altı puana düşürüldü.

  • Sheffield Wednesday
  • Championship
  • Ceza

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.