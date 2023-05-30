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Spor

Sheffield Wednesday Champhionship'te

İngiltere 1. Lig'de Sheffield Wednesday tarihe geçecek iki maçla Championship'e yükselmeyi başardı. Play-off yarı finalinde Peterborough'yu, finalde de Barnsley'i mağlup eden Sheffield Wednesday, Championship'e yükselmeyi başardı.

30 Mayıs 2023 Salı 00:22 - Güncelleme:
Sheffield Wednesday Champhionship'te
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İngiltere 1. Lig'de play-off finali yine tarihi bir maça sahne oldu. Sheffield Wednesday, Barnsley'i 120+3'te attığı golle geçip bir üst lige yükseldi.

Sheffield Wednesday, İngiltere 1. Lig play-off yarı finalinde Peterborough'yu sıra dışı bir şekilde elemişti. İlk maçı 4-0 kaybeden Sheffield Wednesday, rövanşta 90+8'de attığı golle 4-0 öne geçip maçı uzatmalara götürmüştü.

Uzatmalarda karşılıklı atılan birer golle müsabaka 5-1 tamamlanmış ve karşılaşma penaltı atışlarına gitmişti. Penaltılarda Peterborough'yu eleyen Sheffield Wednesday, play-off finaline adını yazdırmıştı.

Sheffield Wednesday finalde Barnsley ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maç uzatmalara gitti. Mücadele adım adım penaltı atışlarına giderken, Sheffield Wednesday 120+3'te Josh Windass'ın attığı golle finali 1-0 kazandı ve Championship'e yükseldi.

Karşılaşma sonrası Sheffield Wednesday taraftarı büyük bir sevinç yaşarken, takımın bir üst lige çıkma serüveni futbol tarihine geçecek cinsten oldu.

  • Sheffield Wednesday
  • İngiltere 1 Lig
  • play-off

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