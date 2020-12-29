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  • Sheffield Wednesday'de 10 maçta tek galibiyet alan Tony Pulis dönemi sona erdi
Spor

Sheffield Wednesday'de 10 maçta tek galibiyet alan Tony Pulis dönemi sona erdi

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verildi.

AA29 Aralık 2020 Salı 14:16 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 14:16
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Kulüpten yapılan açıklamada, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 62 yaşındaki Galli teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Göreve geçen ay Garry Monk'un yerine getirilen Pulis, takımı çalıştırdığı 45 gün içinde çıktığı 10 maçta tek galibiyet sevinci yaşadı.

Daha önce Stoke City, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Middlesbrough gibi takımları çalıştıran Pulis, 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçilmişti.

Sheffield Wednesday, ligde 13 puanla küme düşme hattında, 23. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisi, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle sezona -12 puanla başlamış ve kulüpten yapılan itirazın ardından indirime gidilerek ceza -6 puana düşürülmüştü.

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