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Spor

Shinji Kagawa için PAOK devrede

İspanya La Liga 2 takımı Real Zaragoza'yla yollarını ayıran Shinji Kagawa'ya Yunanistan ekiplerinden PAOK talip oldu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:04
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Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Son olarak La Liga 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi fesh edildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya PAOK talip oldu.

Shinji Kagawa'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı.

PELKAS YERİNE KAGAWA

10 numara oyuncusu Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı hedefine aldı.

PAOK, ayrıca bir diğer kulüpsüz oyuncu Kwadwo Asamoah'ı da hedefleri arasına aldı.

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