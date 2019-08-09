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Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'nın yeni adresi İspanya oldu.

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Beşiktaş'tan ayrılan ve kariyerine İspanya'da devam etmek için uzun süredir takım arayışlarında bulunan Japon oyuncu Shinji Kagawa sürpriz bir transfere imza attı.

İspanya rüyasını gerçekleştiren 30 yaşındaki Kagawa, İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza'nın yolunu tuttu

Japon futbolcu transferi konusunda, "La Liga'da oynamak birinci tercihim. İspanya'ya gidemezsem, Beşiktaş'ta devam edebilirim" cevabını vermişti.

Kagawa geçen sezon Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada görev yaparken, 4 gol kaydetmiş, 2 de asiste imzasını atmıştı.

(Sporx)

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