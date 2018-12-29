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Shinji Kagawa’ya Stuttgart yolunda

İsmi Beşiktaş’la anılan Japon yıldıza, Alman ekibi Stuttgart da talip oldu. Dortmund’da forma şansı bulamayan Kagawa, ocak ayında ayrılmak ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söylemişti.

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JAPON basınında bir süredir ismi Beşiktaş’la anılan Shinji Kagawa’ya yeni talip çıktı. Bu sezon Dortmund’da fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, ara transferde gelecek teklifl ere açık olduğunu söylemişti. Beşiktaş’ın oyuncuyla ilgilendiğini duyuran Japon basını, İspanya’dan ise teklif olmadığını vurgulamıştı. Kagawa’nın, yeniden milli formayı giymek için Beşiktaş’a gitmesi konusunda tavsiyeler de basında yer aldı. Dün ise Japonya’da, Kagawa ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncuya Alman ekibi Stuttgart’ın talip olduğu ve Dortmund’la bu konuda görüşmeler yaptığı öne sürüldü. stuttgarter-nachrichten.de isimli site de gelişmeleri doğruladı. Bu durumda Kagawa’yı Beşiktaş’ın bonservis ödemeden renklerine bağlama planları da zora girdi. Oyuncunun bu konudaki tavrı en belirleyici unsur olacak. 

(Aksam)

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