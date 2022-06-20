Shkupi, Şampiyonlar Ligi maçına Abant'ta hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Cebelitarık'ın Lincold Red Imps takımıyla eşleyen ve ilk maçını 5 Temmuz'da oynayacak olan Shkupi, çalışmalarını Abant yolundaki bir tesiste sürdürüyor.

Takımın sabah antrenmanını izleyen kulüp başkanı Olgun Aydın, basın mensuplarına Kuzey Makedonya şampiyonu olduklarını hatırlatarak, "Başka bir ülkede şampiyon olmak kolay değil. Yavaş yavaş bu yolda yürüyoruz." diye konuştu.

Bütün kampları Türkiye'de yaptıklarını ifade eden Aydın, 10-12 gün burada kalacaklarını, daha sonra Şampiyonlar Ligi periyodunun başlayacağını bildirdi.

Aydın, kamp süresince hazırlık maçı yapacaklarını belirterek, "Çarşamba günü, 25'inde ve 30'unda maçlar var. Ondan sonra dönüyoruz." dedi.

Önlerinde birkaç tane takım modeli bulunduğunu anlatan Aydın, "Onu uygulamaya çalışıyoruz. Dinamo Zagreb, Ludogorets gibi bir takım yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, takımın iyi gittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde takım sondan ikinciydi. İlk sene 3'üncü oldu. Sonra 2'nci olduk. Bu sene birinci olduk. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da gruplara kalabilen bir takım meydana getirmek. Tesisiyle ve operasyonlarıyla hem maddi hem manevi dönüşebilen bir takım meydana getirmek istiyoruz. Bu yolda da yavaş yavaş gidiyoruz. Türkiye'den transfer şu an düşünmüyoruz. Türkiye'deki futbolcuların çok imkanları var, çok güzel tesisleri var, çok güzel sahaları var, statları var. Buna karşılık bir de çok para alıyorlar ama performans olarak gereğini yapmıyorlar. Bizim şu anda ne onlara sağlayacak lüksümüz ne de verecek paramız var."