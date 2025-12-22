İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8244
  • EURO
    50,4148
  • ALTIN
    6107.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shomurodov gol krallığında zirveye çıktı
Spor

Shomurodov gol krallığında zirveye çıktı

Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, Gaziantep FK karşısında 21. dakikada attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti. Özbek futbolcu, bu golle birlikte gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu geride bırakarak zirvede tek başına yer aldı.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 19:42 - Güncelleme:
Shomurodov gol krallığında zirveye çıktı
ABONE OL

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 21. dakikasında takımının ilk golünü atan Eldor Shomurodov, ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti. Özbek futbolcu, Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu geride bırakarak gol krallığı yarışında zirvenin tek sahibi oldu.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı. Shomurodov ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 1'er kez asist katkısı yaptı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bordo-mavili ekibin bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.