Shoya Nakajima, Antalyaspor'dan ayrılıyor

Antalyaspor'da yaşadığı sakatlıklar ve form eksikliği sebebiyle fazla şans bulamayan Japon futbolcu Shoya Nakajima Portekiz ekiplerinden Portimonense'nin rotasına girdi.
Portekiz medyasında yer alan haberde transfer olasılığının düşük olduğuna dikkat çekilirken, transfer teklifinin kiralık olacağına vurgu yapıldı.
SKOR KATKISI YOK
Sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer edilen Nakajima, Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı giydi. Toplam 703 dakika süre alan Japon futbolcu, skor katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, gelecek sezon sonun tamamlanacak.