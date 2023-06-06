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Spor

Shoya Nakajima, Antalyaspor'dan ayrılıyor

Fraport TAV Antalyaspor'un sezon başında Portekiz ekibi Porto'dan kiraladığı Japon oyuncu Shoya Nakajima, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

6 Haziran 2023 Salı 19:46 - Güncelleme:
Shoya Nakajima, Antalyaspor'dan ayrılıyor
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Antalyaspor'da yaşadığı sakatlıklar ve form eksikliği sebebiyle fazla şans bulamayan Japon futbolcu Shoya Nakajima Portekiz ekiplerinden Portimonense'nin rotasına girdi.

Portekiz medyasında yer alan haberde transfer olasılığının düşük olduğuna dikkat çekilirken, transfer teklifinin kiralık olacağına vurgu yapıldı.

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Sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer edilen Nakajima, Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı giydi. Toplam 703 dakika süre alan Japon futbolcu, skor katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, gelecek sezon sonun tamamlanacak.

  • Shoya Nakajima
  • Porto
  • Fraport TAV Antalyaspor

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