6 Mart 2026 Cuma
Spor

Sidiki Cherif için ''yeni Drogba'' benzetmesi: Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif, son haftalardaki performansıyla hem taraftarların hem de Afrika basınının radarına girdi. Gine asıllı Fransız oyuncu için 'yeni Drogba, yeni Lukaku' benzetmeleri yapıldı.

6 Mart 2026 Cuma 08:28
Sidiki Cherif için ''yeni Drogba'' benzetmesi: Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj
Sarı-lacivertlilerin devre arasında 22+3 milyon euroya kadrosuna kattığı 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif, son haftalarda gösterdiği performansla pozitif bir izlenim oluşturdu.

Taraftarlar sosyal medyada, "Yeni Drogba, yeni Lukaku" benzetmesi yaptı. Gine asıllı Fransız futbolcu için Afrika basınından övgü dolu haberler geldi. Guinefoot adlı site şu analizi yaptı: "Sidiki Cherif, Fenerbahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilecek. Geleceği hayli parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve özgüvenli bir oyuncu." Matchafrique ise "Sidiki, Bayo'nun takımı G.Antep'i ezici bir üstünlükle yenerek yeteneğini teyit etti. Bu hızlı adaptasyon, sezonun geri kalanı için olumlu bir sinyal gönderiyor. Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine yer edinecek gibi" diye konuştu.

