İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sidiki Cherif'ten 3 maçta 3 gol!

Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif, Samsunspor maçında attığı golle son 3 karşılaşmada 3. kez fileleri havalandırdı. 19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla ligdeki 2. golünü kaydetti.

IHA8 Mart 2026 Pazar 22:44 - Güncelleme:
Sidiki Cherif'ten 3 maçta 3 gol!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Fransız forveti Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında kaydettiği golle ligde 2. golüne ulaşırken, 8 gün içinde çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin forveti Sidiki Cherif de 1 gole imza attı. Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşarken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK kupa maçında da 1 kez fileleri sarstı. 19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.