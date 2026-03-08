Sidiki Cherif'ten 3 maçta 3 gol!

Fenerbahçe'nin Fransız forveti Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında kaydettiği golle ligde 2. golüne ulaşırken, 8 gün içinde çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin forveti Sidiki Cherif de 1 gole imza attı. Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşarken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK kupa maçında da 1 kez fileleri sarstı. 19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı.