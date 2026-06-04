Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer operasyonuna erkenden başlayan Trabzonspor, bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Bordo mavili ekip, Benfica'dan Sidny Lopes Cabral ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

TRANSFER DETAYLARI

Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan elde edilecek karın %20'sinin Portekiz ekibine verileceği öğrenildi.