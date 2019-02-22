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Şifre çözücü Kagawa

Teknik Direktör Şenol Güneş, ligdeki kritik maçta rakibi yeni transferle bitirecek. Kagawa hem hücumu yönlendirecek, hem şut çekecek, hem de duran toplarda inisiyatifi eline alacak.

  • StarSpor
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LİGDE şampiyonluk mücadelesinin dışında kalmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ile pazartesi akşamı oynayacağı derbi için son hazırlıklarını yapıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de bu kritik maçı Siyah-Beyazlı takımın lehine çevirmek için planlarını hazırlıyor. Şenol Hoca’nın Kanarya karşısında en önemli silahının yeni transfer Shinji Kagawa olacağı öğrenildi. Japon futbolcu büyük ihtimalle derbide 11’de ilk kez forma giyecek.

GÜNEŞ YAKINDAN İLGİLENİYOR

Güneş’in Adem Ljajic’in de cezalı olması nedeniyle orta alanda özellikle hücuma dönük sıkıntı yaşanmaması için Kagawa’yı hazırladığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda Japon Kagawa ile yakından ilgilenirken, derbideki beklentieri de dile getiriyor. Güneş’in Kagawa’yı hem hücumda pas dağıtıcı hem de şutör olarak kullanmak istediği ifade edildi. Bunun yanı sıra duran toplarda da sorumluluk alacak olan Japon oyuncu, Fener derbisinde kilidi açacak.

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