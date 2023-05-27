Sigortam.Net, deplasmanda Finalspor'u mağlup etti

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Sigortam.Net, deplasmanda Finalspor'u 76-68 yendi.
Sigortam.Net, 2 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı, 30 Mayıs Salı günü saat 19.00'da BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Uğur Özen, Halil Erkoç, Ahmet Kemal Digilli
Finalspor: Tarık Sezgün 5, Ömer Sancaklı 2, Talat Alp Altunbey 12, Dejuan 18, Ozan Yılmaz 3, Thomas 13, Şafak Edge 8, Faik Can Kaşıkçı, Alparslan Uruk 3, Mustafa Baştürk 4
Sigortam.Net: Can Özcan 8, Serkan Menteşe 5, Cenk Şekeroğlu 5, Hüseyin Akın Kandemir 10, Deniz Çelen 3, Dionandre 10, Erol Can Çinko, Umut Geçen 7, Gökhan Yazıcıoğlu 11, Stimac 17
1. Periyot: 18-22
Devre: 35-37
3. Periyot: 55-51