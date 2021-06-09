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Spor

Şikeci hakem Sergey Lapochkin'e UEFA'dan 10 yıl men cezası

UEFA, hakkında şike suçlaması bulunan Rus hakem Sergey Lapochkin hakkındaki kararını, 10 yıl futboldan men olarak açıkladı.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 19:45 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:45
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Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre, Lapochkin'in ulusal ve uluslararası müsabaka yönetmesi 10 yıl yasaklandı.

Lapochkin hakkındaki inceleme, 2018 yılında Letonya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Ventspils-Bordeaux maçında, Ventspils Kulübü yetkilileriyle görüşmesi ve bunu rapor etmemesi üzerine başlatılmıştı.

Ayrıca UEFA, 2013'ten beri FIFA hakemi olarak görev yapan Lapochkin hakkında verdiği kararın, dünya çapında uygulanması için FIFA'ya çağrıda bulundu.

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