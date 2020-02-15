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Spor

Sıkıntı! Galatasaray'ın Lemina teklifi ortaya çıktı

15 Şubat 2020 Cumartesi09:49 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:50


Son dönemde Galatasaray’ın tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan ve orta sahadaki savaşçı kimliğiyle takımını ateşleyen Mario Lemina için yönetimin şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.

Sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan kiralık olarak alınan Lemina’nın sözleşmesinde 16 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak şu anki şartlarda bu rakamı ödemesi çok zor gözüken Aslan’ın, oyuncunun da burada kalmak istemesini koz olarak kullanıp, 1 yıl daha yıldız futbolcuyu kiralamak istediği bildirildi.

(Fanatik)

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