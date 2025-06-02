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Spor

Sil baştan kadro! Fenerbahçe'de büyük değişim

Bu sezonu da kupasız kapatan Fenerbahçe transfer döneminde sil baştan kadro kuracak. Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılığının ardından Kostic ve Skriniar da takıma veda etti. Donimik Livakovic'te transfer için takımdan kolaylık istedi. İşte detaylar...

AKŞAM2 Haziran 2025 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Sil baştan kadro! Fenerbahçe'de büyük değişim
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Geçen yıldan sonra bu sezonu da kupasız tamamlayan Fenerbahçe, transfer döneminde sil baştan kadro kuracak. İsmail Kartal döneminde büyük katkı veren ancak Mourinho ile ıslıkların hedefi olan Dzeko ve Tadic ikilisi, tepkiler nedeniyle son maça çıkamadan ayrıldı. Bu iki oyuncu önderliğinde kurulan 'Balkan aşısı' da şimdilik son bulmuş oldu. Kiralık sözleşmeleri biten Kostic ve Skriniar F.Bahçe'ye 'iyi şans' dileyerek takıma veda etti. Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, menajeri aracılığıyla ayrılmak istediğini söyleyip kulüpten 'kolaylık' talebinde bulundu. Bu sezon en çok tepki gören isimlerden olan Szymanski de takımda kalmak istemediğini bildirdi.

AMRABAT VE NESYRİ DE...

Öte yandan Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri'nin durumu da belirsiz. Yabancı kontenjanı büyük oranda açılacak Fenerbahçe, 2008 dönemindeki gibi Güney Amerika formülüne dönmeyi düşünüyor. Ayrıca Afrika bölgesinden de gençlere bakılıyor. Ancak bu yapılanmanın tamamlanabilmesi için Başkan Ali Koç'un seçimde akıbetinin netleşmesi gerekecek...

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