Sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle milli formadan uzak kalan VakıfBank'ın yetenekli pasörü Sıla Çalışkan da Fenerbahçe finali öncesi gazetemize açıklamalarda bulundu: "Bir sakatlığım var. Kısa süre içinde geri dönüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Milli formayı giymek çok özel bir şey. Tekrar formumu yakalayıp yeniden yükselmek isterim. Her oyuncunun hayali o formayı giymektir. Kararı hoca verir ve saygı duymak gerekir. Önemli bir final oynayacağız. Öncelikle bu maçı kazanıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Fenerbahçe'de de forma giydim. İkisi de çok özel kulüpler. Günün sonunda biz kazanmak istiyoruz."