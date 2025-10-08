İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7154
  • EURO
    48,5008
  • ALTIN
    5419.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sıla Çalışkan'dan kötü haber! Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek
Spor

Sıla Çalışkan'dan kötü haber! Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek

VakıfBank, Sıla Çalışkan'ın 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası kadrosunda yer almayacağı duyurdu.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Sıla Çalışkan'dan kötü haber! Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek
ABONE OL

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda oyunculardan Sıla Çalışkan'ın 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası kadrosunda yer almayacağı duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya'da oynadığımız hazırlık karşılaşmasında yaşadığı kalf sakatlığının ardından tedavi süreci devam eden sporcumuz Sıla Çalışkan, bugün yapılan kontrollerinde ağrı hissetmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

  • Sıla Çalışkan
  • VakıfBank
  • 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.